“The Voice senior” ha già un giudice. Anzi due

Potrebbe essere Al Bano uno dei quattro giudici del nuovo talent show dedicato a cantanti over 60

29 Settembre 2020 | 9:24 di Tiziana Lupi

Potrebbe essere proprio Al Bano uno dei quattro giudici di “The Voice senior”, il nuovo talent show dedicato a cantanti over 60 che Antonella Clerici condurrà su Raiuno dal prossimo 13 novembre: «Sono stato contattato e ho dato la mia disponibilità. Ora si tratta di aspettare la firma del contratto. Bisogna sistemare le varie clausole. Diciamo che siamo a buon punto» conferma il cantante.

Con lei potrebbe esserci sua figlia Jasmine.

«È stata contattata anche lei e, come me, è in attesa di firmare. Sarebbe bello fare insieme questa esperienza perché nei confronti di chi si esibisce avremmo due punti di vista diversi: il suo, giovane e attento alla musica rap e il mio, diciamo, pop classic».

Lei è già stato giudice a “The Voice” nel 2018. Cosa la intriga di questa versione senior?

«Il fatto che i partecipanti non siano giovani voci alla ricerca del successo ma persone con il solo desiderio di realizzare un sogno. Hanno già un mestiere, una professione, ma vogliono provare l’emozione del successo che, garantisco, regala sempre nuove energie».