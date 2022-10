Dalla quarta stagione, sarà Liam Hemsworth il nuovo Geralt di Rivia Henry Cavill in "The Witcher" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Notizia shock dal mondo di "The Witcher": Henry Cavill lascia la serie e Liam Hemsworth sarà il nuovo cacciatore di mostri Geralt di Rivia, il protagonista dello show fantasy tratto dalla saga letteraria di Andrzej Sapkowski Gerald di Rivia.

Proprio Cavill, che di recente ha annunciato che riprenderà il mantello di Superman, ha pubblicato un post su Instagram per dare l’addio alla serie e passare il testimone. «Alcune notizie da condividere dal Continente… Il mio viaggio come Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure, e, ahimè, dovrò posare il mio medaglione e le mie spade per la stagione 4. Al mio posto, sarà il fantastico signor Liam Hemsworth a prendere il manto del Lupo Bianco. Come per i più grandi personaggi letterari, passo il testimone con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e l’entusiasmo per vedere l’interpretazione portata da Liam di questo personaggio complesso e affascinante. Liam, buon signore, questo personaggio ha una profondità meravigliosa, divertiti a esplorarlo e a vedere cosa riesci a trovare».

Ci ha poi pensato anche Netflix a confermare la notizia: "The Witcher" tornerà con una quarta stagione, in cui lo strigo avrà però il volto di Liam Hemsworth. La terza stagione dovrebbe arrivare nel corso dell'estate 2023 e sarà preceduta dallo spin-off prequel "The Witcher: Blood Origin", in uscita il 25 dicembre su Netflix. Non si sa ancora come e se gli sceneggiatori della serie spiegheranno il cambiamento di interprete

Da parte sua il nuovo Geralt di Rivia Liam Hemsworth – che si è fatto conoscere nel ruolo di Gale Hawthorne nella saga cinematografica "Hunger Games" e che sarà prossimamente in sala (dal 24 novembre) nel nuovo film di Russel Crowe "Poker Face" – ha celebrato con un post su Instagram il collega Henry Cavill per la sua interpretazione nella serie. «Come fan di The Witcher sono al settimo cielo per l'opportunità di interpretare Geralt di Rivia. Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia passato le redini e mi abbia permesso di impugnare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura. Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da ciò che hai portato a questo amato personaggio. È una grande responsabilità, ma sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di "The Witcher"».