Dal 20 novembre su Canale 5, tre serate di festa Redazione Sorrisi







Da mercoledì 20 novembre, in prima serata su Canale 5, Silvia Toffanin conduce "This is me", tre prime serate di festa che celebrano i talenti usciti “Amici” con il racconto di tante storie importanti: come sono cominciate, come si sono evolute e i loro progetti futuri.

In studio grandi personaggi e grandi ospiti che oggi fanno parte della storia della cultura della musica e della danza nel nostro paese e all’estero.