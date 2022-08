“Thor: Love and Thunder”: la data di uscita in streaming

A settembre su Disney+ arriva il nuovo film con Chris Hemsworth nei panni del Dio del tuono Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

C’è una data per il debutto in streaming di "Thor: Love and Thunder": il film di Taika Waititi, uscito al cinema lo scorso 6 luglio, sta per arrivare su Disney+. Il giorno da segnare è l’8 settembre, che coincide con il Disney Plus Day. Una data speciale, in quell’occasione la piattaforma streaming della casa di Topolino distribuisce tantissimi titoli, tra novità, film e serie tv.

Proprio come "Doctor Strange nel multiverso della follia" (e i precedenti, da "Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli" a "The Eternals", etc), la distribuzione in streaming di "Thor: Love and Thunder" segue quella cinematografica – in cui peraltro ha continuato a spopolare al box-office – ma il film sarà disponibile su Disney+ anche nel formato IMAX Enhanced e sarà accompagnato da un nuovo speciale della "Marvel Studios Assembled", dedicato al making of del cinecomic con Chris Hemsworth nei panni del dio del tuono.

A proposito di novità del Disney Plus Day, il prossimo 8 settembre saranno distribuiti tanti altri titoli, comprese le novità più attese, come la serie Disney-Pixar "Cars on the road", il documentario "Obi-Wan Kenobi: A Jedi's return" e "Pinocchio". Proprio il live-action diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks (nel ruolo di Geppetto) è stato presentato con un promo di anticipazioni, diffuso sempre da Disney+.