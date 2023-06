Il conduttore non sarà più nel cast di “Unomattina in famiglia” Redazione Sorrisi







In attesa di tutti i dettagli dell’autunno Rai (i palinsesti saranno annunciati il 7 luglio a Napoli), Tiberio Timperi (che ora è in tv con “Unomattina Estate”) ha dato un’anticipazione: non sarà più nel cast di “Unomattina in famiglia” (di cui fa parte, tranne brevi interruzioni, fin dal lontano 1996!) ma passerà alla conduzione di “I fatti vostri”.