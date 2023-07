“Tim Summer Hits”: i cantanti in scaletta nella quinta serata

Tutti gli artisti della puntata di domenica 23 luglio dello show musicale di Rai2, condotto da Andrea Delogu e Nek Andrea Delogu e Nek Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Sarà ospitato ancora una volta da Rimini il nuovo, quinto, appuntamento con il “TIM Summer Hits”, la trasmissione di Rai2 dedicata ai tormentoni dell'estate, in onda domenica 23 luglio in prima serata alle 21, e condotta da Andrea Delogu e Nek.

Moltissime come sempre le canzoni dell’estate che sarà possibile ascoltare nel corso della serata, con un parterre di ospiti che comprende alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali che si alterneranno sul palco di Piazza Fellini a Rimini.

Durante la serata, diverse le incursioni nel backstage di TIM Summer Hits insieme a Gli Autogol che, con le loro domande, proveranno a strappare qualche curiosa dichiarazione agli ospiti della serata. Ma non è tutto: anche in questa puntata, non mancheranno i collegamenti con LaMario, direttamente dal box di Rai Radio 2.

I cantanti della quinta serata