“Tim Summer Hits”: i cantanti in scaletta nella sesta serata

Tutti gli artisti della puntata di domenica 30 luglio dello show musicale di Rai2, condotto da Andrea Delogu e Nek Nek Andrea Delogu Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Anche il sesto e ultimo appuntamento, domenica 30 luglio in prima serata su Rai2, del “TIM Summer Hits”, andrà in onda da Piazza Fellini a Rimini. E lo show musicale condotto da Andrea Delogu e Nek anche in quest’ultima puntata, sarà affollato da tanti artisti nazionali e internazionali che saliranno sul palco con la musica colonna sonora dell’estate. Tanti anche i collegamenti con il backstage di "TIM Summer Hits" insieme a Gli Autogol che, con le loro interviste, “divulgheranno” interessanti particolari legati agli ospiti della serata. Da non perdere anche le curiosità che La Mario svelerà direttamente dal box di Rai Radio 2.

I cantanti della sesta serata