“Tim Summer Hits”: la scaletta e gli ospiti della quarta serata

Tutti i cantanti sul palco dello show itinerante condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino Redazione Sorrisi







Torna la musica di "Tim Summer Hits": dopo il cambio di programmazione, il quarto appuntamento con lo show musicale itinerante dell’estate di Rai2 va in onda lunedì 25 luglio, sempre condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Teatro della serata sarà il suggestivo borgo di Portopiccolo, che si affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina. La location affascinante, come le altre, contribuirà a creare la giusta atmosfera per questa nuova tappa del tour.

Come sempre ci penseranno anche le radio ufficiali del programma, Rai Radio2 e Radio Italia, a raccontare il meglio del dietro le quinte di "Tim Summer Hits", che oltre a essere trasmesso su Rai2 e in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia, è disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay, oltre alla replica in differita suRadio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.

Il cast della quarta serata