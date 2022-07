“Tim Summer Hits”: la scaletta e gli ospiti della quinta serata

Tutti i cantanti della tappa di Rimini nello show condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino Tim Summer Hits Redazione Sorrisi







Giovedì 28 luglio ci attende un nuovo appuntamento con "Tim Summer Hits", per una nuova tappa dello show musicale dell’estate condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia.

Proprio come per la seconda puntata, sarà di nuovo Rimini, e in particolare Piazzale Fellini a ospitare il festival musicale: il palco a pochi passi dal mare porterà nelle case degli italiani le performance degli artisti, con i loro tormentoni estivi.

Le radio ufficiali di "Tim Summer Hits", cioè Rai Radio 2 – con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo – e Radio Italia provvederanno come sempre a raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Entrambe trasmetteranno gli appuntamenti in simulcast con Rai2. Ogni puntata del festival estivo sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia Tv ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.

Il cast della quinta serata