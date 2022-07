“Tim Summer Hits”: la scaletta e gli ospiti della seconda serata

Gli artisti che si esibiscono il 7 luglio da Piazza del Popolo a Roma nello show condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino Redazione Sorrisi







È già tempo del secondo appuntamento di "Tim Summer Hits": lo show musicale dell’estate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino torna in prima serata su Rai2 giovedì 7 luglio, sempre in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia.

Dopo il successo di ascolti della prima puntata, Piazza del Popolo a Roma torna a popolarsi con tanti artisti che dal palco raggiungeranno le case di tutti gli italiani all’insegna della grande musica italiana.

Oltre allo show in onda su Rai2 – disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e in differita su Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00 – ci sarà anche il resoconto più emotivo grazie a Rai Radio2 con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo e a Radio Italia, che raccontano tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte.

Gli ospiti del secondo episodio