“Tim Summer Hits”: la scaletta e gli ospiti della terza serata

Nuovo appuntamento con la musica di "Tim Summer Hits" con la terza puntata di giovedì 14 luglio dello show musicale itinerante dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino.

A ospitare la terza puntata sarà Rimini e, più precisamente, Piazzale Fellini: nella capitale del divertimento romagnolo, a pochi passi dal mare, il palco ospiterà alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali.

Come sempre lo show si arricchisce con il racconto dietro le quinte grazie alle due radio ufficiali di "Tim Summer Hits", cioè Radio Italia e Rai Radio 2, attraverso le incursioni di Saverio Raimondo dalla Blue Room al palco. La serata viene trasmessa su Rai2 e in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia ed è disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay, oltre alla replica in differita suRadio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.

Il cast della terza serata