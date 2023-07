“TIM Summer Hits”: tutti gli ospiti del nuovo appuntamento su Rai2

Terza serata con la kermesse musicale dedicata ai tormentoni dell'estate Andrea Delogu e Nek Credit: © RAI Lorenzo Di Palma







Nuova infornata di ospiti per il terzo appuntamento con “TIM Summer Hits”, la kermesse musicale dell’estate, condotta da Andrea Delogu e Nek, domenica 9 luglio, in prima serata su Rai2. Canteranno infatti le loro hit per l’estate: Ana Mena, Arisa, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boro, Carl Brave, Coma_Cose, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Federica Carta, Guè, Levante, Mara Sattei, Marracash, Matteo Romano e Luigi Strangis, Merk & Kremont, Orietta Berti, Piero Pelù e Alborosie, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Shade, Sophie And The Giants, Tananai, Tony Effe, Wayne e Wax.

La serata sarà ospitata da ancora una volta da Piazza del Popolo a Roma, mentre dalla prossima settimana, il palco di TIM Summer Hits sarà a Piazza Fellini a Rimini. Nel corso della puntata, non mancheranno le incursioni nel backstage de Gli Autogol che proveranno a strappare alcune interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata. Mentre diversi saranno i collegamenti con Ema Stokholma, direttamente dal box di Rai Radio 2.