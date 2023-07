“TIM Summer Hits”: tutti i cantanti della seconda serata

Una serata con la musica dell'estate condotta da Andrea Delogu e Nek Nek e Andrea Delogu Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Boomdabash, Bresh, Dargen D’Amico, Emma, Fabrizio Moro, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Guè, Irama e Rkomi, LDA, Leo Gassman, Marco Mengoni e Elodie, Madame, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rosa Chemical, Tananai e Tedua.

Sono questi, in rigoroso ordine alfabetico, gli artisti che compongono il cast del secondo appuntamento con “TIM Summer Hits”, in onda domenica 2 luglio in prima serata su Rai2 condotto dalla coppia formata da Andrea Delogu e Nek.

E, ancora una volta, sarà Roma a ospitare il palco della manifestazione dove artisti nazionali e internazionali si alterneranno portando le loro ultime e già di successo novità discografiche.

Non mancheranno, inoltre, Gli Autogol che nel backstage, proveranno a strappare alcune interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata. Mentre nel corso della puntata, Ema Stokholma, si collegherà direttamente dal box di Rai Radio 2.