“TIM Summer Hits”: ultimo appuntamento con “il meglio di”

Andrea Delogu e Stefano De Martino conducono, giovedì 11 agosto in prima serata su Rai2, una puntata speciale di “TIM Summer Hits”, pensata per rivivere alcuni dei momenti più belli del tour, da Piazza del Popolo a Roma, fino a Piazzale Fellini a Rimini, passando per Portopiccolo.

Protagonista, la musica con le hit di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali come Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Blanco, Boomdabash – Annalisa, Michael Bublè, Coez, Elisa, Fedez - Tananai - Mara Sattei, Fabri Fibra - Maurizio Carucci, Ghali, Rocco Hunt - Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Lazza, Marracash, Ana Mena, Marco Mengoni, Mika, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rkomi, Luigi Strangis e Tananai.