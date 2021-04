Tommaso Zorzi conduce “Il punto Z” su Mediaset Play

Dal 7 aprile in diretta streaming. Nella prima puntata Giulia Salemi e Maurizio Costanzo Tommaso Zorzi Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Un nuovo traguardo per Tommaso Zorzi: l’opinionista de "L'isola dei famosi" e vincitore dell’ultima edizione del “Grande fratello vip” fa il suo esordio alla conduzione con “Il punto Z”, al via su Mediaset Play a partire da mercoledì 7 aprile in diretta streaming alle 20.45.

Un “late show” che mescolerà talk, giochi e varietà con ospiti a sorpresa. A “battezzare” la prima puntata sarà nientemeno che Maurizio Costanzo, in collegamento. Mentre sarà ospite in studio Giulia Salemi, a lei toccherà sottoporsi alle domande del conduttore, commentare un tweet positivo e uno negativo che la riguardano e scrivere sulla Tommy Card un pensiero che non vuole raccontare ad alta voce, ma che sarà rivelato a fine puntata.

Ci sarà una rubrica dedicata a internet: durante Golden Social Zorzi commenterà 10 contenuti social riguardanti “L’isola dei famosi”. Un altro gioco coinvolgerà gli ospiti, una variante del gioco dei fagioli di Raffaella Carrà in “Pronto Raffaella”, che dovranno invovinare il numero esatto di piselli contenuti in un barattolo.

Le donne dell’Isola, Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, saranno coinvolte nella sigla del programma “Sugli Sugli Bane Bane”.

Dall’8 aprile l’impegno di Tommaso Zorzi si fa doppio: commenterà la striscia quotidiana de "L'isola dei famosi" in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 18.20.