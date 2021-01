Torna “La pupa e il secchione e viceversa”: ecco le novità

Come sarà la nuova edizione de "La pupa e il secchione e viceversa" e i promo in anteprima

08 Gennaio 2021 | 16:23 di Giulio Pasqui

Italia 1 scalda i motori per la nuova edizione de "La pupa e il secchione e viceversa", il docu-reality che mette a confronto il "mondo" della bellezza a quello della cultura.



Rispetto alla scorsa stagione, andata in onda dal 7 gennaio al 18 febbraio 2020, non mancano le novità. A partire dal conduttore: il comico Andrea Pucci subentra a Paolo Ruffini. Al suo fianco anche quest'anno ci sarà Francesca Cipriani, la "pupa" per antonomasia: la showgirl aveva preso parte al programma come concorrente nel 2010.

Il cast sarà composto da sedici concorrenti suddivisi in otto coppie: cinque pupe e cinque secchioni, tre pupi e tre secchione. Le loro vicende si svolgeranno all'interno di una villa alle porte di Roma, luogo di complicate prove di ingegno e logica, ma anche di forza, seduzione e agilità.

Ogni settimana, poi, le coppie dovranno sottoporsi a una difficile sfida: l'interrogatorio del prof. Diego Verdegiglio. Spetterà al professore rivolgere loro le temute domande di cultura generale per valutare il loro grado di preparazione.

La nuova edizione de "La pupa e il secchione e viceversa" andrà in onda da giovedì 21 gennaio.