Torna la Serie A: ripartono “Pressing” e la “Domenica Sportiva”

Con la ripartenza del Campionato di Calcio di Serie A, domenica 14 agosto, su Italia 1, in seconda serata, torna “Pressing” che quest’anno raddoppia l’appuntamento e va in onda anche tutti i lunedì dopo i weekend di campionato, a partire dal 15 agosto, sempre in seconda serata, con “Pressing Lunedì”. Al centro del programma a cura di Alberto Brandi, goal, highlights, approfondimenti, commenti dei protagonisti, il dibattito sui temi più caldi dell’attualità calcistica e l’atmosfera alla vigilia delle gare di Champions. La domenica, in conduzione ci sarà la coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini, mentre il lunedì la conduzione è affidata a Dario Donato e Benedetta Radaelli. Entrambi gli appuntamenti, saranno in onda dalle ore 23 anche su Mediaset Infinity, in chiaro per tutti. Infine, “Pressing” sarà in onda e in diretta su Italia 1 anche i mercoledì di campionato, nei quattro turni infrasettimanali della stagione: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio.

Rai2 risponde con la “Domenica Sportiva”, la più antica trasmissione sportiva della televisione italiana, in onda ininterrottamente dal 1953, e che torna, domenica 14 agosto, alle 22.40, rinnovata nei contenuti per raccontare tutta l'attualità sportiva. Calcio - con i gol dei posticipi trasmessi per la prima volta fin dalle 22.50 - e tutte le altre discipline sportive, fusi in un unico racconto nel rispetto della formula originale del programma: non più la divisione in due parti, com'è stato fino alla scorsa stagione, ma una lunga narrazione, fino all'una del mattino, attraverso immagini, dati, interviste e collegamenti, con uno sguardo al mondo del web e dei social media, elemento ormai imprescindibile nel commento degli eventi sportivi. Alla conduzione ci sarà Alberto Rimedio e nel cast fisso di opinionisti: Claudio Marchisio, Carolina Morace, Lia Capizzi e Anna Quiles.