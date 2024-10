Torna “L’Eredità” con Marco Liorni e due nuove professoresse

Marco Liorni torna, per il secondo anno consecutivo, alla guida di "L’Eredità". L’appuntamento è per domenica 3 novembre, tutti i giorni alle ore 18.45 su Rai1.

Nuove le Professoresse, che quest’anno saranno la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani.

Il game show più longevo della televisione italiana (prodotto in collaborazione con Banijay Italia) compie 23 anni, con oltre 5.200 puntate trasmesse. Anche in questa edizione non mancano le novità: a grande richiesta torna il gioco del "Continua Tu", che darà inizio alla sfida dei 7 concorrenti, mentre per arricchire la gara del Triello con colpi di scena continui e nuove strategie saranno introdotte le "Domande Pigliatutto".

Il gioco finale è sempre l’imperdibile "Ghigliottina", il momento in cui il campione di puntata cerca di vincere il montepremi conquistato. Nella scorsa edizione sono state 20 le ghigliottine indovinate, Daniele Alesini è stato il campione che ha portato a casa il montepremi più alto con solo 2 ghigliottine indovinate.