Torna nonno Libero?

Stava passeggiando per Cinecittà quando ha visto la casa in cui è stata girata la fiction “Un medico in famiglia”, andata in onda su Rai1 dal 1998 al 2016, e ha deciso di fermarsi. Lo ha fatto Lino Banfi, che ha dato il volto a uno dei protagonisti, il simpatico nonno Libero.

L’attore pugliese ha ripreso il momento con un video poi pubblicato sui suoi canali social. «Questa è stata la mia casa per tanti anni» ha detto varcando il cancello d’ingresso della famosa villetta. Poi ha lanciato la proposta: «Che ne pensate di fare un’altra serie? L’ultima magari». Inutile dirlo: i fan sono impazziti e hanno chiesto il ritorno della famiglia Martini.