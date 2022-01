Torna su Real Time “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto”

Conduce Flavio Montrucchio, in giura: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio. Bake Off Italia - Dolci sotto un tetto Credit: © Real Time Lorenzo Di Palma







Torna su Real Time, venerdì 7 gennaio in prima serata, dopo la buona accoglienza della prima stagione, lo spin off del baking show più amato della tv, nella versione dedicata ad una dolcissima gara di pasticceria tra coppie di congiunti: “Bake Off Italia - Dolci sotto un tetto”. A dirigere i lavori dei concorrenti, tra forni, lieviti e impastatrici, c’è sempre Flavio Montrucchio, questo mese alla sua seconda conduzione in prima serata su Real Time, insieme ai giudici più amati e temuti d’Italia: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio.

Le sei coppie di concorrenti che si cimentano nella gara provengono da tutta Italia e sono composte da parenti, fidanzati, amici che condividono la passione per la pasticceria e trovano in cucina la situazione perfetta per stare insieme, divertirsi e conoscersi meglio.

Nel corso dei cinque episodi i pasticcieri amatoriali affrontano in ogni puntata una prova creativa e una tecnica, in cui testare non solo le abilità culinarie di ogni coppia, ma anche la capacità di fare squadra e lavorare insieme.

A lanciare ogni settimana la prima sfida saranno ospiti speciali sempre diversi, che controlleranno i concorrenti all'opera dispensando consigli per il miglior esito possibile. Nella prima puntata saranno ospiti Nicola e Mario Fiasconaro, padre e figlio star della pasticceria siciliana, inventori di un panettone che è diventato un cult.

Quest’anno inoltre, Flavio Montrucchio ha deciso di voler approfittare di ospiti e concorrenti per imparare anche lui a preparare qualche dolce e dalla sua postazione personale approfitterà della guida del “tutor” della settimana, per cimentarsi nella prova creativa.