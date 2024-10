Tre storie d’amore convolate a nozze

Hanno detto «sì» Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico, i Coma_Cose e la star di "Stranger Things" Solange Savagnone







Nei giorni scorsi sono convolate a nozze tre coppie famose. Dopo 11 anni e un figlio insieme, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati il 28 settembre con un rito civile a Villa Oliva (Lucca). Prima del “sì”, l’ex portiere ha detto alla compagna: «Grazie a te, Ilaria, ho conosciuto il vero amore. Non credevo potesse esistere». Mentre la giornalista ha voluto dedicare un pensiero ai figli di entrambi, nati da precedenti relazioni: «Se siamo qui è anche grazie alla nostra meravigliosa famiglia e all’amore dei nostri ragazzi». Il giorno dopo hanno festeggiato insieme con 200 ospiti a Marina di Massa (MS).

Il 3 ottobre sono diventati marito e moglie anche Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, i Coma­_Cose, che si sono sposati in Comune a Milano, città che li ha fatti innamorare quasi 10 anni fa: «È stato un matrimonio semplice, nell’intimità dei familiari più stretti e di pochissimi amici. Siamo felici, ma per la luna di miele c’è da aspettare perché gli impegni lavorativi ripartiranno a brevissimo con stupende novità» ci hanno confidato i due artisti.

Nello stesso giorno anche Jake Bongiovi, figlio del cantante Jon Bon Jovi, e Millie Bobby Brown, star di “Stranger Things”, hanno pubblicato le foto delle loro nozze (avvenute in realtà alcuni mesi fa in gran segreto). I due ragazzi hanno scelto Villa Cetinale a Sovicille (SI) per celebrare la loro unione. Auguri a tutti!