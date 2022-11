Tù sì que vales: Marco Mingardi vince la nona edizione

Il 19 novembre si chiude il grande show di Canale 5 con un trionfo sorprendente Alessandro Alicandri







Le sorprese a “Tù sì que vales” non finiscono mai. A vincere 100 mila euro in gettoni d'oro è Marco Mingardi, imitatore (e cantante) che era stato prima celebrato con 4 vale e 87% dei voti del pubblico nella sua prima esibizione nella puntata del 29 ottobre, poi eliminato in semifinale contro il talento straordinario del bizzarro comico Trygve Wakenshaw,. poi ripescato e premiato infine dal televoto del pubblico. Nella finale contro James il mentalista, i Die Mobiles con i loro grandi giochi d'ombra e il mago comico Daniel K, l'ha spuntata Marco con il 39% dei voti.