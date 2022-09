“Tudum 2022”, tutte le novità annunciate da Netflix

Le serie tv, i film, i trailer e le date di uscita dei titoli della stagione 2022-2023 sulla piatatforma streaming Cecilia Uzzo







Anche Netflix ha presentato le sue novità per la stagione 2022-2023. L’annuncio dei “palinsesti” della piattaforma streaming avviene ormai tradizionalmente con l’evento Tudum. Uno streaming speciale (avvenuto sabato 24 settembre) che ha svelato i titoli delle serie tv e i film in arrivo nei prossimi mesi, alcuni trailer e le date di uscita dei vari titoli. Se i fan di "The Witcher" dovranno aspettare l’estate 2023 per rivedere Geralt di Rivia e gli altri nella terza stagione della serie, c’è tuttavia una buona notizia: la miniserie prequel "The Witcher: Blood Origin" sarà disponibile su Netflix dal 25 dicembre.

Il 10 febbraio è la data di uscita sulla piattaforma streaming della commedia romantica "Da me o da te" con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, anche se per quel che riguarda i drammi d'amore, il titolo più atteso è sicuramente "Bridgerton" (la terza stagione) e il suo spin-off sulla regina Charlotte, di cui è stato mostrato una prima anticipazione.

"Enola Holmes", il trailer della seconda stagione

La seconda stagione della serie con Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Helena Bonham Carter, in arrivo in streaming il 4 novembre.

"Emily in Paris", la data d'uscita della terza stagione

La terza stagione della serie con Lily Collins sarà disponibile in streaming dal 21 dicembre.

"The Watcher"

La serie di Ryan Murphy che si ispira alla storia vera dell'"Osservatore" nel New Jersey segue l'incubo vissuto dalla famiglia Brannock per la persecuzione subita nella nuova casa.

"Lupin", il teaser trailer della terza parte

La prima anticipazione della nuova stagione della serie con Omar Sy nei panni del celebre ladro gentiluomo.

"You", la data d'uscita della quarta stagione

La nuova stagione della serie con Penn Badgley nei panni dell'omicida Joe, questa volta ambientata in Inghilterra, arriva in streaming in due parti, disponibili dal 10 febbraio (prima parte) e dal 10 marzo (seconda parte).

"Manifest 4 " (dal 4 novembre)

" (dal 4 novembre) "Mercoledì" : la serie di Tim Burton su Mercoledì Addams approda su Netflix il 23 novembre

: la serie di Tim Burton su Mercoledì Addams approda su Netflix il 23 novembre " 1899 " (dal 17 novembre): la nuova serie mystery dai creatori di "Dark"

" (dal 17 novembre): la nuova serie mystery dai creatori di "Dark" " Non ho mai " (quarta e ultima stagione)

" (quarta e ultima stagione) " Tenebre e ossa " (seconda stagione)

" (seconda stagione) " Vikinkg: Valhalla 2 "

" "The Umbrella Academy": non ci sono ancora novità sulla quarta stagione di di cui però è stato pubblicato un divertente video con tutti gli errori durante le riprese.

Tra i film in arrivo nel 2023, ci sono il thriller di spionaggio "Heart of Stone" con Gal Gadot e Jamie Dornan; "Slumberland - Nel mondo dei sogni" con Jason Momoa; "The mother" con Jennifer Lopez; "The cloned Tyrione" con Jamie Foxx, John Boyega e Teyonah Parris e "Tyler Rake 2" con Chris Hemsworth.

Tra le novità in arrivo, anche "Entergalactic", lo speciale sul concept album di Kid Cudi e Kenya Barris, e "The Redeem team", il documentario sulla rimonta della nazionale di basket degli Stati Uniti guidata da Kobe Bryant, Dwyane Wade, Carmelo Anthony e LeBron James alle Olimpiadi del 2008.