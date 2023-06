“Tudum 2023”, tutte le novità annunciate da Netflix

I film e le serie tv in arrivo nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming Cecilia Uzzo







Anche quest’anno si è svolto “Tudum”, l’evento globale di Netflix per i fan. La terza edizione, in diretta da San Paolo in Brasile, ha rivelato tante novità riguardo ai film, serie tv e giochi di Netflix.

Dall’annuncio di un terzo capitolo della saga di film “Tyler Ryke” all’ingresso di Linda Hamilton nella quinta e ultima stagione di "Stranger Things", fino al primo sguardo a “Bridgerton 3”, ecco tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming Netflix.

“The Witcher 3”, la clip in esclusiva

L’ultima stagione con Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia arriva divisa in due volumi, il primo disponibile su Netflix dal 29 giugno e il secondo in streaming dal 27 luglio.

“Heart of Stone”, il trailer del film action

L’11 agosto approda su Netflix il film d’azione con Gal Gadot nei panni di Rachel Stone, l'unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice il Cuore.

“One Piece”, il teaser trailer

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone e creata da Eiichiro Oda, la nuova serie live action in arrivo il 31 agosto è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il One Piece, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

“Lupin 3”, la clip

Dal 5 ottobre saranno disponibili le nuove (dis)avventure di Assane, che ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

“Tutta la luce che non vediamo”, le anticipazioni

Tratta dal romanzo vincitore del Premio Pulitzer, la miniserie con Mark Ruffalo e Hugh Laurie è in arrivo il 2 novembre.

“Rebel Moon”, il video backstage

Il nuovo kolossal di Zack Snyder approda sulla piattaforma streaming il prossimo 22 dicembre, intanto è stato lanciato un video dal backstage.

“Berlino”, il teaser trailer

Atteso, attesissimo spin-off de “La casa di carta” in arrivo a dicembre, interamente dedicato al personaggio interpretato da Pedro Alonso, nella sua origin story.

“Il problema dei 3 corpi”, il teaser trailer

L’adattamento del romanzo di fantascienza di Liu Cixin diventa una serie firmata dagli autori di “Game of Thrones” (David Benioff, D.B. Weiss con Alexander Woo), in arrivo a gennaio 2023. La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli Anni 60 si ripercuote nello spazio e nel tempo fino a un gruppo di brillanti scienziati ai giorni nostri. Mentre le leggi della natura si dispiegano davanti ai loro occhi, cinque ex-colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.

“Lift”, la data di uscita

Il 12 gennaio 2024 arriva sulla piattaforma streaming un film con un cast che mescola tanti volti noti della serialità e del cinema – Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno, Sam Worthington – che segue una banda internazionale di rapinatori reclutata per prevenire un attacco terroristico e deve mettere a segno il colpo su un aereo in volo.