Tutte le novità di Prime Video tra 2024 e 2025

Le serie, gli show, gli attori e tutta la tv in arrivo sulla piattaforma di Amazon sono qui Alessandro Alicandri







Si puo' vedere su

In occasione della prima edizione degli "Amazon Upfront", sono arrivati numerosi annunci dedicati agli investitori pubblicitari, ai giornali e naturalmente al pubblico, Amazon ha svelato tutte le novità che vedremo su Prime Video nel secondo semestre del 2024 e nel corso del 2025.

"Tomb Raider", la serie

Come gli amanti dei videogiochi già sanno, il marchio "Tomb Raider" è stato acquisito da Amazon. Nel corso della diretta, è stata annunciata la "messa in opera" di una mirabolante serie d'avventura con Lara Croft. La notizia clamorosa è che la scrittura della serie è in mano a Phoebe Waller-Bridge, la mente dietro la serie che ha incantato il mondo, "Fleabag". Ovviamente sarà centrale la collaborazione di Crystal Dynamics, l'azienda che ha ideato il videogioco.

"Noir", il live action dello spider-verse con Nicolas Cage

Incredibile! Dai volumi della serie "Spider-Man Noir", arriverà una serie che promette grandi sorprese. Sarà incredibile perché questo fumetto racconta una versione molto diversa del nostro "Uomo Ragno", ambientata in un universo parallelo sotto il dominio della Germania nazista. Peter Parker, in una storia inizialmente simile a quella dell'originale, sarà spietato e crudele. Nella serie vedremo protagonista Nicolas Cage e il team creativo dietro "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

La seconda stagione di "Mr. & Mrs. Smith"

Il remake in formato serie tv è piaciuto tantissimo al pubblico della piattaforma con una buona ricezione da parte della critica. Arriverà la seconda stagione, sempre con Donald Glover e Maya Erskine.

Il sequel di "Road house" con Jake Gyllenhall

Torna anche Jake Gyllenhall nel secondo capitolo della rivisitazione di questo cult anni 80 nel quale l'ex lottatore UFC Dalton diventa buttafuori in un locale, immergendosi in un mistero fitto e inestricabile.

"Man with a bag", il ritorno di Arnold Schwarzenegger

Sta già facendo molto discutere in questa ore "Man with a bag", il film che nel 2025 vedrà un ritorno in grande stile di Arnold Schwarzenegger. È un film natalizio che mescola temi familiari, commedia e un pizzico di mistero, con l'idea di ritrovare il sacco dei doni scomparso di Babbo Natale.

Cross, una nuova serie thriller

Aldis Hodge è una leggenda del cinema mondiale. Basti pensare a "Die hard - Duri a morire" e altre decine di film d'azione che l'hanno visto protagonista. Lo troveremo in una nuova serie chiamata "Cross", basata sui libri di James Patterson dedicati ad Alex Cross, un detective che si occupa di omicidi e che proprio nel momento in cui vuole mollare tutto, si ritrova invischiato nel caso più importante di tutti: quello che coinvolgerà la sua famiglia.

Nuovi film d'azione

Sono stati annunciati nuovi film d'azione: "Play dirty" con Mark Wahlberg, "On call" un procedurale realizzato da Dick Wolf's Wolf Entertainment, il nome dietro a grandissimi nomi del genere come "Law & Order" e "FBI". Poi, "Heads of state" con Idris Elba, John Cena e Priyanka Chopra-Jonas ("Citadel").

Reese Witherspoon e Will Ferrell: che commedia!

Le risate saranno assicurate nel film "You're cordially invited", storia di una donna (Reese) che pianifica il matrimonio di sua sorella e un uomo (Will) che sta organizzando il matrimonio di sua figlia,. I due si ritroveranno con tutti gli invitati, lo stesso giorno e nello stesso momento, in un resort disperso in Georgia. Arriverà il prossimo 30 gennaio.

3 commedie in arrivo

Tra i nuovi film commedia troveremo anche il film "The pick up" con Eddie Murphy, Keke Palmer, Pete Davidson, and Eva Longoria, la serie "The pradeep of Pittsburgh" di Vijal Patel and Michael Showalter e "Jackpot" con John Cena, Awkwafina e Simu Liu.

Due attrici pluripremiate per una serie speciale

Octavia Spencer e Hannah Waddingham saranno le protagonista di una nuova serie piena d'azione come "Jack Ryan" e leggera e spassosissima come "Thelma e Louise". Due amiche per la pelle infatti amano l'avventura e non hanno segreti tra di loro. Tranne uno: una delle due sta per diventare un'assassina professionista.

In arrivo la terza stagione di "L'estate nei tuoi occhi"

Tra le novità è stata annunciata la terza stagione di "L'estate nei tuoi occhi", una serie di successo anche in Italia che arriverà con 11 nuovi episodi nell'estate del 2025. È amatissima, non perdetevela.

Game show a più non posso

Chi pensa che i servizi di streaming propongano solo film e serie, si sbaglia di grosso. Amatissimi oggi sono anche i quiz e i game show. Troveremo il neo conduttore e fidanzato di Taylor Swift Travis Kelce, in tre format chiamati "Pop culture Jeopardy", "Buy it now" e "Are you smarter than a celebrity", in arrivo entro la fine di quest'anno. Tra i game show troveremo "The 1% club", un quiz condotto da Patton Oswalt con esilaranti prove di intelligenza a eliminazione di fronte a una platea enorme di concorrenti.

Il genio di YouTube, in una folle serie

Forse non conoscete Jimmy Donaldson, ma è un genio della creatività. Con il nome MrBeast, su YouTube ha 258 milioni di iscritti che seguono le sue sfide pazze e ad altissimo budget. Un esempio: tutelare uno yatch in mare prima che scoppino degli esplosivi posti attorno all'imbarcazione. Sta scrivendo una serie ambiziosissima.

"The Boys": in arrivo anche la quinta stagione

La serie di supereroi più folle al mondo tornerà con la sua quinta stagione che seguirà la quarta in arrivo il 13 giugno.

Torna "Il signore degli Anelli - Gli anelli del potere"

100 milioni di spettatori hanno visto la prima stagione e il 29 agosto avremo il piacere di vedere il seguito della serie che sta costruendo e espandendo il mondo di Tolkien in modo super ambizioso.

"Federer: gli ultimi dodici giorni", il documentario

C'è già grande attesa per questo documentario che racconterà dal 20 giugno gli ultimi 12 giorni della carriera professionale del campione di tennis Roger Federer. Sarà molto emozionante, vedrete.

"Elle": la serie prequel di "Legally blonde"

Avete presente "Legally blonde"? La società di produzione di Reese Witherspoon, dalla mente di Laura Kitrell, una vera maga delle serie a tema adolescenziale e generazionale, produrrà una serie prequel del celebre film.