Tutte le novità italiane di Prime Video per la stagione 2022/2023

Show, film e serie tv originali, sono tanti i titoli in arrivo sulla piattaforma streaming nei prossimi mesi "LOL Xmas Special: Chi ride è fuori"







La parola d’ordine di Prime Video per la prossima stagione è comicità, in tutte le sue declinazioni. È quanto emerge dalla presentazione della nuova stagione della piattaforma streaming. La risata sarà al centro dei contenuti originali che infatti puntano su figure amate come Lillo, Frank Matano e Fedez.



Tanti i titoli italiani in arrivo nei prossimi mesi: dal documentario "Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa", dedicato all'artista due volte vincitore di Sanremo, alla docuserie "Kobe – Una storia italiana" sull’adolescenza italiana del compianto campione NBA Kobe Bryant. Tra le serie internazionali più attese c'è ovviamente "Il signore degli anelli: Gli anelli del potere" (disponibile dal 2 settembre).

Gli show tra novità e ritorni

In attesa della terza stagione, arriva lo speciale natalizio "LOL Xmas Special: Chi ride è fuori". Sempre condotto da Fedez, chiama a raccolta per una puntata unica alcuni tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni. A rivivere l'esperienza della gara a chi ride ultimo, in un'atmosfera tutta natalizia, saranno: Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo, cui si aggiunge, come improbabile concorrente, Mara Maionchi.

In arrivo entro il 2022 anche "Prova Prova Sa Sa" un nuovo comedy show pensato e condotto da Frank Matano (ispirato da un programma statunitense che vedeva da bambino) incentrato sull’improvvisazione e sull’intrattenimento, con un cast fisso composto da Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.

Su Prime Video potremo vedere anche "Comedy Specials", una serie di spettacoli con protagonisti alcuni dei comici italiani più conosciuti e amati. Si comincia con Alessandro Siani (dal 26 luglio) e si continua con il duo comico Lillo e Greg e poi Angelo Pintus, Enrico Brignano, Francesco Cicchella, e Maurizio Lastrico.

Entro l'anno, Luca Argentero e Cristina Marino, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Rkomi e Irama saranno i protagonisti della terza stagione del reality "Celebrity Hunted - Caccia all’uomo".

Anche il cooking travelogue "Dinner Club" tornerà (nel 2023) per la seconda stagione. Lo chef stellato Carlo Cracco viaggerà per l’Italia con Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese.

I film

Tra la fine dell'anno e il 2023 approderanno sulla piattaforma anche alcuni film originali. Diego Abatantuono è protagonista della pellicola natalizia "Improvvisamente Natale" nel ruolo di nonno Lorenzo, proprietario di un albergo di montagna dove Chiara si reca ogni Natale. Peccato che i genitori decidano di andare a Ferragosto, sperando che l’amato nonno possa aiutarli a dirle che si stanno separando. Nonno Lorenzo organizza così un Natale fuori stagione.

Stefano Accorsi è la star di "Ipersonnia", thriller ambientato in un futuro prossimo dove i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo. Lo psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, David Damiani (Stefano Accorsi), si trova un giorno di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto inedito, che innescherà una catena di eventi imprevedibili e costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato.

Oltre al nuovo film di Maccio Capatonda, nel 2023 verrà distribuito sulla piattaforma "Mai dire Kung Fu - Grosso guaio all'Esquilino". Il film vede Lillo Petrolo nel ruolo dello stravagante maestro di Kung Fu, Martino, ex star di B-Movie ora in declino e al verde, che insegna a Davide, un timido dodicenne nei guai con il bullo del quartiere mentre cerca di non fare brutta figura con Yasmin, la ragazza che gli piace.

Le serie tv

La prima novità delle serie Original è il debutto seriale di Luigi Calagna e Sofia Scalia con "Me Contro Te – La famiglia reale" che li porta a vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni (disponibile in esclusiva su Prime Video dal 30 settembre 2022).

Nel 2022 sono in arrivo la serie di formazione "Prisma" (dal 21 settembre), otto episodi scritti e diretti da Ludovico Bessegato ("Skam Italia"), e "The bad guy" con Luigi Lo Cascio, prevista per l’autunno.



Attesa nel 2023 la nuova serie "Sono Lillo" con protagonista Lillo Petrolo che si trova a fare i conti con il successo del suo Posaman, per cui rischia di perdere la moglie Marzia. Assieme a Lillo, nel cast troviamo anche Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo e Maccio Capatonda.

Nel 2023 arriva anche "Everybody loves diamonds" con Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lodi (con la partecipazione di Rupert Everett and Malcom Mcdowell), ispirata a il famoso Colpo di Anversa del 2003, il più grande furto di diamanti al mondo.

Lo sport

Confermata l’esclusiva della Champions League, a partire dalla Supercoppa del prossimo 10 agosto, mentre alla squadra di talent si aggiungono Ezequiel Lavezzi ("El Pocho") e Alessandro Nesta.