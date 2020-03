Sospeso “Domenica Live”: tutte le variazioni tv di Rai e Mediaset

Cresce l'emergenza per il Coronavirus in Italia, così come aumentano le variazioni dei palinsesti

09 Marzo 2020 | 18:21 di Redazione Sorrisi

Si fermano anche "Le Iene" e "Quarta Repubblica". Dopo che nella redazione del programma di Italia 1 si è verificato un caso di Coronavirus, Mediaset ha deciso di sospendere il programma e invitato i professionisti coinvolti a rimanere in isolamento domiciliare. Stessa sorte per il programma di Rete 4, positivo anche il conduttore del Nicola Porro che saràin collegamento video da casa con l’edizione speciale di “Stasera Italia” di Barbara Palombelli, in onda in prima serata su Rete 4.



Per dare ulteriore spazio all'attualità sono sospesi anche “#CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo”. Continua la messa in onda dei programmi di infotainment come “Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque” che si ovvuparanno più da vicino della cronaca di questi giorni.



La puntata di venerdì 6 marzo de “La Corrida” era stata rinviata, al suo posto su Rai1 è andato in onda, uno speciale “Porta a Porta” dedicato al Coronavirus dal titolo “L’Italia unita ce la farà”, condotto da Bruno Vespa e con ospiti i volti dei TG Rai.

Essenziale per il programma condotto da Carlo Conti è infatti la presenza del pubblico in studio, impossibile per le misure per prevenire la diffusione del Covid-19 stabilite già dal decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 4 marzo.



Le variazioni del palinsesto non si fermano qui. Giovedì 5 marzo su Rai1, al posto della partita di Coppa Italia Napoli-Inter, è andata in onda una nuova puntata della dodicesima stagione di "Don Matteo" e su Canale 5, sempre in prima serata, il film "Il diavolo veste prada" è stato sostituito da "Poveri ma ricchi".