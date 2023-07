Tutto sulle nuove tariffe di Dazn

Cambiano le tariffe di Dazn: saranno tre i pacchetti a disposizione. Il pacchetto Start (senza la Serie A) costa 13,99 euro al mese, oppure 9,99 al mese con sottoscrizione per un anno, o 89,99 per 12 mesi pagando in soluzione unica. Il pacchetto Standard (con la Serie A) costa 40,99 euro al mese, oppure 30,99 al mese con sottoscrizione per un anno, o 299 per 12 mesi pagando in soluzione unica. Il pacchetto Plus (consente di avere due dispositivi collegati in contemporanea a due reti diverse) costa 55,99 euro al mese, oppure 45,99 al mese con sottoscrizione per un anno, o 449 per 12 mesi pagando in soluzione unica. Altra novità, debutta il canale “Zona Dazn” sulla piattaforma satellitare TivùSat e quindi non solo su Sky.