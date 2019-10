«Tv Talk» riparte con Enrico Mentana e Antonio di Bella

12 Ottobre 2019 | 13:50 di Angelo De Marinis

Riparte da sabato 12 ottobre alle 15 su Rai3 la nuova stagione di Tv Talk, il programma condotto da Massimo Bernardini. Per la prima puntata i protagonisti vengono dal mondo dell’informazione: con Enrico Mentana e Antonio di Bella, a una settimana dall’atteso duello tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, Tv Talk farà il punto sul racconto televisivo della politica in un inizio di stagione caratterizzato da toni accesi e forti scontri. Con Barbara Serra si uscirà dai confini italiani per accendere i riflettori su come la Brexit abbia “italianizzato” i talk inglesi e con Alessandro Sallusti si metterà invece a fuoco il personaggio dell’anno: Greta Thunberg.

Ma si parlerà anche di tutte le novità della stagione con la coppia televisiva d’eccezione formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano con i quali si metterà a fuoco anche la nuova edizione de La Vita in Diretta. E nella pagina di intrattenimento, Mara Maionchi e Malika Ayane, le donne di X Factor, le “celebrities” di Temptation Island Vip e un’analisi dell’osmosi tra web e tv attraverso il fenomeno dei meme.