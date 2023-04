Milan – Inter di Champions in chiaro su Tv8

È ufficiale: mercoledì 10 maggio tutti potranno vedere il derby Alessandro Alicandri







La notizia è ufficiale, Sky ha raggiunto un accordo con Prime Video (che detiene in esclusiva i diritti) per trasmettere in chiaro su Tv8 la semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter, in programma mercoledì 10 maggio alle 21. Vedremo quindi l'intera copertura Prime Video con anche pre e post partita a partire dalle 19.30.

Prime Video aveva l'esclusiva su questo match ma l'Agcom ha ritenuto opportuno, per questo evento molto rilevante a livello pubblico, di assicurare una messa in onda anche in chiaro.

La gara di ritorno sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 (oltre che da Sky) martedì 16 maggio.