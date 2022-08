“U2 Live In London” su Rai 5

Una performance inedita agli Abbey Road Studios con classici come 'With or Without You” U2 Credit: © Anton Corbijn Lorenzo Di Palma







Per una volta, gli U2 hanno mollato il rock da stadio e le mega produzioni e si sono esibiti nei celebri studi di Abbey Road in una veste più intima. L’inedita performance andrà in onda venerdì 12 agosto, in seconda serata (alle 23) su Rai 5, in cui i quattro irlandesi, accompagnati da un’orchestra e da un coro, raggiungono una nuova intensità.

In scaletta tanti brani divenuti oramai dei piccolo “classici”, insieme a brani dell’album “Songs of Experience”, come “Beautiful Day”, “Lights of Home”, “With Or Without You”, “Stuck In A Moment”, “Get Out Of Your Own Way” e “One”. La performance del 2017, è corredata anche da una intervista sorprendente ed emozionante.