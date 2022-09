“UEFA Nations League”: due sfide in chiaro sulle reti Mediaset

Sabato 24 settembre sul 20 Spagna-Svizzera e martedì 27 Portogallo-Spagna sul Italia 1 La Nazionale Spagnola Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







I campionati e le coppe europee sono in pausa, ma il grande calcio internazionale non si ferma e torna sulle reti Mediaset che trasmettono in esclusiva e in chiaro, le migliori partite della terza edizione della “UEFA Nations League”.

Sabato 24 settembre alle 20.45 sul Canale 20 ci sarà infatti la sfida Spagna-Svizzera che vale la testa del girone del Gruppo 2 della Lega A, con telecronaca di Federico Mastria e Giancarlo Camolese.

Martedì 27 settembre, alla stessa ora, sarà invece Italia 1 a trasmettere in diretta il “derby” iberico Portogallo-Spagna, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli.

Tutti i match saranno visibili anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.

Arrivata alla terza edizione, la Nations League - ribattezzata la Champions delle Nazioni - si svolge ogni due anni e coinvolge le 55 nazionali membri della UEFA.

Divise in quattro leghe - A, B, C, D -, le prime tre (A, B, C) hanno un organico di 16 squadre, suddivise in quattro gruppi da quattro; la quarta (D) ha sette squadre, suddivise in due gironi, uno da quattro e uno da tre.

La competizione iniziata il 1º giugno 2022, si concluderà con la fase finale dal 14 al 18 giugno 2023. Lo scorso anno ha trionfato la Francia di Deschamps.