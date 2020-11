“Ulisse – Il piacere della scoperta”: l’omaggio a Gigi Proietti

In questa puntata del 2018 dedicata a Cleopatra l'attore recitava l’orazione shakespeariana di Antonio in morte di Cesare

Nella serata di mercoledì 4 novembre Alberto Angela rende omaggio a Gigi Proietti, tra i più assidui collaboratori di “Ulisse – Il piacere della scoperta”. Per ricordare l’attore, scomparso lo scorso 2 novembre, su Rai1 alle 21.25 andrà in onda una puntata del 2018 in cui recita dal Foro Romano l’orazione shakespeariana di Antonio in morte di Cesare.

Rivedremo questa settimana l'episodio dedicato a Cleopatra: ripercorreremo le tappe fondamentali della vita di una delle figure femminili più note e affascinanti della storia. Si partirà dal Colosseo per attraversare l’antica Roma e l’antico Egitto. Dal Museo Egizio di Torino, Alberto Angela ricostruirà la storia della sua ultima regina, tra gli intrighi di corte, le battaglie e le grandi storie d’amore dietro la leggenda.