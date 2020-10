“Ulisse – Il piacere della scoperta” racconta i Kennedy

21 Ottobre 2020 | 10:45 di Redazione Sorrisi

Nella puntata di questa settimana “Ulisse – Il piacere della scoperta” racconta una data scolpita nelle menti e nei cuori degli americani: il 22 novembre 1963, quando a Dallas fu ucciso il Presidente John Fitzgerald Kennedy. L’appuntamento con “Kennedy – L’uomo che ha fatto sognare l’America” è per il 21 ottobre alle 21.25 su Rai1.

Alberto Angela ripercorre la storia dei Kennedy, una famiglia povera di emigranti irlandesi che tra difficoltà e colpi di fortuna è riuscita ad arrivare alla Casa Bianca. Nel 1960 John conquista la presidenza, incantando l’America insieme alla moglie Jackie. Una serata per ripercorrere i suoi mille giorni da presidente, il viaggio in Italia nel 1963, ma anche gli amori extraconiugali. Fino alla morte lungo le strade di Dallas, in quella macchina scoperta che tutti conosciamo. Il dubbio che il suo assassino Lee Harvey Osvald non abbia agito da solo rimane da sempre nell’aria.

La famiglia è pronta però a portare avanti il proprio percorso nei corridoi del potere. Bob, il fratello minore, si candiderà alla presidenza nel 1968, ma cadrà anche lui vittima di un attentato appena dopo la vittoria delle primarie in California. Elio Germano leggerà un suo memorabile discorso.

Non si può pensare all’influenza di JFK senza ricordare il fascino di Jackie, il cui stile impeccabile ha ispirato registi e scrittori. Il premio Nobel per la letteratura Elfriede Jelinek ha scritto sulla First Lady un monologo tagliente che sarà recitato qui da Anna Foglietta, mentre Paola Turci interpreterà la canzone a lei dedicata da Tori Amos, “Jackie’s strenght”.

Ospite della puntata sarà Gigi Proietti, nei panni del capostipite della famiglia, un uomo dalla volontà di ferro: John Patrick Senior.