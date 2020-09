“Ulisse – Il piacere della scoperta” racconta la regina Elisabetta

30 Settembre 2020 | 10:56 di Redazione Sorrisi

Mercoledì 30 settembre su Rai1 l’appuntamento è con la terza puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta” che questa settimana ci racconta la storia della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Alberto Angela ci racconta la vita della monarca che ha regnato più a lungo sul trono d’Inghilterra e del Regno Unito.

Un viaggio nel tempo che ci porterà ad attraversare buona parte del ‘900, fino ai giorni nostri, scoprendo la trasformazione operata dalla regina sull’immagine della monarchia. Prepariamoci a scoprire i fatti storici e la vita familiare dei Windsor: dall’abdicazione scandalosa dello zio Edoardo VIII, la morte del padre Giorgio VI, fino alla fastosa incoronazione e il matrimonio tra il figlio Carlo e Lady Diana. Non saranno tralasciati gli anni più difficili per la casa reale, dopo il tragico incidente che costò la vita proprio alla principessa del popolo, e la nuova generazione: i nipoti William e Harry.

Ospite speciale della puntata sarà nientemeno che Helen Mirren, premio Oscar proprio per aver interpretato Elisabetta II in “The Queen”, che racconterà in esclusiva il suo primo incontro con la sovrana. Gigi Proietti presterà la propria voce a Edoardo VIII, la cui abdicazione ha aperto la strada al regno di Elisabetta. Veronica Pivetti leggerà un brano de “La sovrana lettrice” di Alan Bennett e Antonio Caprarica rivelerà aneddoti poco noti sulla famiglia reale inglese.