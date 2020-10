“Ulisse – Il piacere della scoperta” racconta Maria Antonietta

28 Ottobre 2020 | 12:08 di Redazione Sorrisi

L’appuntamento di mercoledì 28 ottobre con “Ulisse – Il piacere della scoperta” è dedicato a Maria Antonietta. Alberto Angela ci racconterà, in prima serata su Rai1 alle 21.25, la storia dell’ultima regina di Francia.

Promessa in sposa a Luigi XVI dalla madre Maria Teresa D’Austria, arriva appena quattordicenne alla reggia di Versailles. Il matrimonio di Maria Antonietta ha lo scopo di mettere pace tra due famiglie da sempre nemiche sui campi di battaglia: gli Asburgo e i Borbone. Qui trova una corte ben diversa da come si aspettava, che non la accoglie di buon grado, è austriaca e per sette anni non riesce a dare un erede al re di Francia. Scopriremo la sua vita di adolescente schiacciata dalle regole di corte, tra gli appartamenti privati e i giardini della reggia, fino al Petit Trianon, il suo rifugio.

Faremo la conoscenza dei suoi nemici, a partire dalla favorita di Luigi XV Madame Du Barry, ma anche degli amici, tra cui Hans Axel di Fersen che conoscerà a 18 anni e con il quale stringerà un rapporto che diventerà un grande amore. Ne sono la prova le lettere scritte al conte svedese, conservate negli archivi nazionali di Pierrefitte, finalmente liberate dalla censura dalla Fondation des Sciences du Patrimoine.

Sarà approfondito anche il suo stile eccentrico, la sua ossessione per abiti e gioielli che hanno ispirato stilisti e star di Hollywood. La storica e scrittirice Benedetta Craveri spiegherà l’”affare della collana” che ha contribuito a distruggerne la reputazione.

Il 16 ottobre 1793 a Parigi, Maria Antonietta Asburgo Lorena raggiunge il patibolo di fronte alla folla in Place de la Révolution (oggi de la Concorde) di fronte a una folla inferocita: sarà l’ultima regina del regno di Francia.