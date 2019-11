Ulisse: ritorna su Rai1 «Quella notte sulla luna»

02 Novembre 2019 | 12:48 di Lorenzo Di Palma

Rai1 ripropone in prima serata sabato 2 novembre, Quella notte sulla Luna una delle puntate di Ulisse più amate di sempre quella realizzata lo scorso 20 luglio da Piero e Alberto Angela in occasione del 50° anniversario del primo passo dell’uomo sulla Luna.

Una ricostruzione che inizia a Cape Canaveral, proprio nel punto in cui cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sul suolo lunare. Era lì che Piero Angela si trovava in quei giorni di luglio del 1969, per raccontare agli italiani quell’impresa. Da quei servizi sulle missioni Apollo sarebbe nato il suo interesse per lo spazio e per la scienza, che ha poi regalato 50 anni di programmi che hanno fatto la storia della Tv.

Il viaggio proseguirà quindi a Houston, in Texas, e Washington, dove sono conservati alcuni dei veicoli spaziali protagonisti della conquista della Luna. Poi, in un grande studio virtuale, Piero e Alberto Angela ripercorreranno tutte le fasi del primo viaggio degli astronauti verso la Luna: l’avventuroso allunaggio, lo storico primo passo di Armstrong, le sue parole in diretta in tutto il mondo. Utilizzando le immagini originali della missione ridigitalizzate dalla NASA, insieme ad attente ricostruzioni grafiche e all’uso di docu-fiction, per offrire l’impressione di vivere in diretta l’atmosfera di quei memorabili giorni.

Un racconto che rivivrà anche attraverso la voce dei protagonisti di allora. Oltre alla testimonianza di Michael Collins, ci saranno alcuni brani inediti di un’intervista a Buzz Aldrin, uno dei due astronauti che in quella missione camminarono sulla superficie lunare, incontrato da Alberto Angela qualche anno fa. E poi i ricordi di Gene Kranz, direttore delle operazioni di volo, e Steve Bales, l’esperto dei sistemi di guida che salvò la missione con le sue tempestive indicazioni dalla sala controllo di Houston. Nella puntata, anche il ricordo di Tito Stagno della lunga diretta che la Rai organizzò per l’evento e una testimonianza medita di Gina Lollobrigida, che mostrerà alcune immagini della festa data nella sua casa di Roma in onore dei tre astronauti, giunti nella capitale nel corso del tour mondiale che seguì la loro impresa.

