Uma Thurman a «Che Tempo Che Fa»

19 Gennaio 2020 | 14:57 di Lorenzo Di Palma

Uma Thurman, star hollywoodiana protagonista di film di culto come Pulp Fiction e Kill Bill di Tarantino, sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, domenica 19 gennaio, in prima serata su Rai2.

La lista degli altri ospiti della puntata comprende anche Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, che presentano il loro libro Giulio fa cose, scritto con l’avvocato Alessandra Ballerini in cui ricostruiscono questi ultimi 4 anni, alla ricerca della verità e della giustizia; Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, che presentano il film Figli di cui sono protagonisti; il portavoce delle “Sardine” Mattia Santori, in collegamento da Bologna.

E poi, Elisa, che eseguirà in studio Tua per sempre; l’economista Carlo Cottarelli; per la prima volta insieme in tv dopo tanto tempo Paola e Chiara Iezzi; il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli insieme all’attivista Federica Gasbarro (“la Greta Thunberg italiana”).

Invece al “tavolo” di Che Tempo Che Fa che chiude la serata ci saranno Nathalie Guetta e l’attore, comico e imitatore Ubaldo Pantani, insieme con Paola & Chiara.