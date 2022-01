Umberto Eco: la programmazione Rai per il 90°

Scomparso nel febbraio 2016, Umberto Eco - filosofo, accademico, scrittore, semiologo, saggista e intellettuale di fama mondiale - avrebbe compiuto 90 anni il 5 gennaio: una ricorrenza alla quale la Rai dedicherà una programmazione speciale, su diversi canali, a cominciare da Rai1, con “Uno Mattina”, in apertura di giornata fino a “Sottovoce”, in chiusura di palinsesto giornaliero, all'1.15, con una puntata interamente imperniata sul suo ricordo, con la riproposizione di interviste allo stesso scrittore e a personaggi a lui più vicini in vita, come Gianni Vattimo, Achille Bonito Oliva, Umberto Melotti e Lino Patruno.

La puntata de “La Grande Storia - Anniversari”, in onda su Rai3 alle 15.25, condotta da Paolo Mieli, dal titolo "Eco, unico e multiplo", esplorerà le molteplici sfaccettature dell'intelletto di Eco, semiologo, filosofo, accademico, bibliofilo e medievista.

Su Rai Storia “Il giorno e la storia”, a mezzanotte (e in replica alle 8.30, alle 11.30, alle 14 e alle 20.10) ricostruirà la grande carriera dello scrittore mentre “La Rosa dei Nomi - Dietro il capolavoro di Eco”, il documentario di Francesco Conversano e Nene Grignaffini in onda alle 18.30, analizzerà i due processi creativi che hanno portato alla nascita del best-seller “Il nome della rosa” e del film omonimo con interviste ai protagonisti, Sean Connery, Christian Slater, Murray Abraham, ai grandi collaboratori del regista, allo scenografo Dante Ferretti e al direttore della fotografia Tonino Delli Colli.

Il portale di Rai Cultura pubblicherà il web doc “Umberto Eco”, un documento ricco di contenuti e approfondimenti sulla sua vita, le sue opere, e soprattutto sulla sua formidabile erudizione e versatilità intellettuale, mentre su RaiPlay saranno disponibili, in Home Page e nella sezione Teche, Collezione Umberto Eco, una raccolta di servizi da programmi Rai, con sette interviste allo scrittore e 11 contenuti legati al romanzo "Il nome della rosa" e al suo adattamento cinematografico e “Lezione di semiotica”, una lezione televisiva di Eco, trasmessa dalla Rai il 16 giugno 1974 nell'ambito della rubrica culturale "Settimo giorno".