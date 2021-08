Un archivio per Enzo Biagi

Grazie a un accordo tra Comune e Rai, a Pianaccio, frazione di Lizzano in Belvedere sull’Appennino bolognese - dove era nato il 9 agosto 1920 - è nato un Centro Documentale che ospiterà tutto il meglio dell’opera di Enzo Biagi: un ricchissimo archivio per un viaggio nella nostra storia, vista dagli occhi dell’amato giornalista, attraverso i suoi programmi.

Grandi pagine di giornalismo e di servizio pubblico che ora saranno a disposizione di tutti nel Centro Documentale intitolato a Biagi. Tutto il materiale è stato completamente ripulito e alcuni programmi, in particolare i primi realizzati in pellicola, sono stati “rigenerati”. Per ogni puntata, inoltre, è stata scritta la sinossi che ne spiega i contenuti. Il lavoro è stato curato da Barbara Capuano, Andrea Carini, Angelo Gorizzizzo e Loris Mazzetti.

I programmi disponibili nel Centro Documentale sono: Il Giudice (1961), RT Rotocalco Televisivo (1962), All’Est qualcosa di nuovo (1963), Mississippi: romanzo di un fiume (1964), Io ricordo Kennedy (1964), Dio tra i grattacieli (1966), Jugend (1966), Dicono di lei (1969) Terza B: facciamo l’appello (1971), Proibito (1977), Douce France (1978), Questo secolo (1982-1983), Linea Diretta (1985), Spot (1986), Il Caso (1987-88), Linea diretta (1989), Lubianka: uomini e donne nella Russia di Stalin (1990), Le inchieste di Enzo Biagi (1994), Speciale Il Fatto meno quattro: Viaggio verso il 2000 (1996), Il Fatto di Enzo Biagi (1995-2002), Rt Rotocalco Televisivo (2007) Rai 3 per Enzo Biagi - Cara Italia, Rai3 per Enzo Biagi - Giro Del Mondo25 - Rai3 per Enzo Biagi – Gli Speciali, Rai3 per Enzo Biagi - Le Grandi Interviste (2018-2020).