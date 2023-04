Anche “Blob”, a modo suo, festeggia la Pasqua. In occasione della festività, infatti, lo storico programma di Rai3 ripercorre i dieci anni del pontificato di Papa Bergoglio definito “rivoluzionario”, con uno speciale dal titolo “Francesco” di Sabrina Barletta, in onda domenica 9 aprile alle 20: “In video tornano le parole, i gesti e la forza di un uomo che non ha paura”.