Un “Jurassic Weekend” su DMax

05 Settembre 2020 | 13:18 di Lorenzo Di Palma

Torna sabato 5 e domenica 6 settembre a partire dalle 13.30 su DMax il Jurassic Weekend. Presentato dai web creator Le Coliche è un appuntamento cult per gli amanti del mondo dei dinosauri con il meglio della programmazione internazionale a tema preistoria con più di 20 ore di programmazione, tra maratone e speciali in prima tv assoluta tutti da seguire.

Grazie alla verve e all’ironia disincantata dei fratelli romani Claudio e Fabrizio Colica, Le Coliche appunto, le teorie dell’evoluzione saranno raccontate con un taglio del tutto inedito, introducendo i vari speciali con un occhio rivolto alla scienza e uno alla contemporaneità, tra cambiamenti climatici, ecosistemi unici e misteriosi incontri ravvicinati...

Si parte con Jurassic Europe (sabato alle 13:30), viaggio nell’evoluzione del continente europeo negli ultimi 300 anni, fino a seguire le ricerche di ossa di dinosauro, nuovo “oro” dei cercatori Usa, in Per un pugno di fossili (sabato alle 21:25); ancora, dalle evoluzioni delle prime specie animali dopo l’estinzione dei dinosauri in Mammifero: alzati e cammina! (domenica alle 18:30), agli studi sulla formazione delle nostre estremità polari in Fossili tra i ghiacci (domenica alle 19:30).