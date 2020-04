“Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live”, in prima serata su Rai1

28 Aprile 2020 | 16:07 di Redazione Sorrisi

Cosa c’è di meglio della musica per provare ad affrontare il difficile momento che stiamo attraversando? Martedì 28 aprile alle 21.25 Andrea Bocelli propone su Rai1 "Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live", un intinerario musicale nei capolavori della lirica, tra il Colosseo, l’Arena di Verona e Il Teatro del Silenzio di Lajatico.

Anche grazie a ospiti italiani e internazionali, Bocelli guiderà gli spettatori in un emozionante viaggio nella tradizione melodica italiana e nella canzone contemporanea. Dopo l’impegno di “Con te per emergenza covid-19” (in supporto agli ospedali in prima linea contro il virus), l’Andrea Bocelli Foundation si impegna in un progetto dedicato all’educazione digitale. Da casa gli spettatori potranno contribuire a garantire un accesso all’istruzione di qualità per tutti, tanto necessaria in questo periodo di scuole chiuse.