Un premio per Terence Hill a “Un anno di zapping e streaming”

È stata presentata la guida mediatica con le pagelle del meglio e del peggio di web, social e tv dell’ultima stagione Tiziana Lupi







È stata presentata “Un anno di zapping e streaming”, la guida mediatica con le pagelle del meglio e del peggio di web, social e tv dell’ultima stagione, redatta dall’Osservatorio Media del Moige - Movimento Italiano Genitori. Nell’occasione viene conferito un premio alla carriera a Terence Hill che, non potendo essere presente perché all’estero, ha voluto mandare un video saluto.

La motivazione del premio è la seguente: «Per le sue indiscusse qualità di attore e per quella coerenza tra i personaggi interpretati e l’uomo Terence Hill, mai sopra le righe, discreto, rispettoso e rispettabile, capace di rendere credibile e degno di ascolto ciò che esprime attraverso la recitazione e sempre fonte di riflessione per un pubblico familiare di ogni età. Per quella stima conquistata negli anni per la quale una sua dichiarazione o riflessione fatta, raramente, fuori dal personaggio, viene ascoltata con rispetto da adulti, ragazzi e bambini».