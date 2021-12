Per la seconda stagione della fiction, si attende solo la conferma Redazione Sorrisi







Il 16 dicembre su Raiuno si è conclusa la fiction “Un professore” con Alessandro Gassmann. Considerati gli ottimi ascolti, lo sceneggiatore Sandro Petraglia ritiene possibile una seconda stagione. In un’intervista ha detto: «Siamo in attesa di una comunicazione della Rai. Certo, quando fai una fiction del genere, ti vengono in mente tante idee...».