Un programma in tv con il Prof. Accinelli

Matteo Valsecchi







I lettori di Sorrisi lo conoscono benissimo, perché tutte le settimane nella sua rubrica “Non lo sapevo!” racconta un sacco di curiosità sul mondo animale. E adesso il professor Gianumberto Accinelli le porterà anche in tv in un nuovo programma. «Si chiamerà “Terra Mater” e andrà in onda dai primi di ottobre su Tv2000» ci racconta lui. «A condurlo sarà Carolina Di Domenico, mentre io sarò uno dei tre ospiti fissi. Gli altri due sono Umberto Guidoni (astrofisico ed ex astronauta, ndr) e il microbiologo Donato Giovannelli».

Ma di che cosa parlerà? «Io mi occuperò di natura, con le storie che voi di Sorrisi già conoscete. Guidoni racconterà l’esperienza degli astronauti, mentre Giovannelli spiegherà tutto sui microrganismi che sono stati le prime forme di vita sul pianeta Terra. Oltre a questo, ci sarà uno spazio sui cammini d’Italia, che oggi sono di gran moda, e inoltre presteremo molta attenzione ad alcune importanti campagne di protezione dell’ambiente, anche coinvolgendo altri esperti del settore».