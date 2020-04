Un “Super Zero” a Techetechetè

Foto: Renato Zero in tour - Credit: © Ufficio stampa

04 Aprile 2020 | 13:13 di Lorenzo Di Palma

Un appuntamento imperdibile per tutti i “sorcini” (e sono tanti): sarà dedicato al loro beniamino l’appuntamento di sabato 4 aprile in seconda serata con Techetechetè, in onda alle 23.15 su Rai 1 con la puntata dal titolo Super Zero.

Sarà un omaggio al “re dei sorcini” Renato Fiacchini, al secolo Renato Zero. Un artista molto amato che verrà raccontato attraverso i suoi mitici brani: da Mi vendo a Il cielo, da Triangolo a Il carrozzone. La leggendaria carriera sarà ripercorsa anche attraverso interviste, duetti e momenti di spettacolo.