Una puntata speciale con “Verissimo Merry Xmas”

26 Dicembre 2020 | 09:30 di Lorenzo Di Palma

Per la prima volta nella sua storia Verissimo non si ferma per le vacanze natalizie e sabato 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, eccezionalmente dalle ore 15, terrà compagnia al suo pubblico con una puntata speciale, ricca di ospiti e sorprese. Il talk show condotto da Silvia Toffanin ribattezzato per l’occasione Verissimo Merry Xmas vedrà come super ospite la regina indiscussa della tv Maria De Filippi, che si racconterà in una lunga e intensa intervista.

Le più belle canzoni della tradizione natalizia saranno intonate da un mito della nostra musica come Al Bano, che parlerà, inoltre, del suo Natale in famiglia e poi da un talento nato dalla fucina di Amici Alberto Urso e da Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 del programma Io canto.

Di come stiano vivendo queste strane feste a causa delle limitazioni e alla lontananza dai propri affetti, dettate dalla pandemia, parleranno invece Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi. Inoltre, risate e buon umore saranno gli ingredienti principali dell’intervista a Katia Follesa.

Infine, un regalo per i più piccoli. A Verissimo Merry Xmas i “Me contro te”, ossia Luì e Sofì, coppia di youtuber e nella vita, diventata in poco tempo un vero e proprio mito per i bambini e gli adolescenti italiani.