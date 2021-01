Una puntata tutta al femminile per “Verissimo”

23 Gennaio 2021 | 11:21 di Angelo De Marinis

Sarà una puntata tutta al femminile quella di Verissimo in onda sabato 23 gennaio, alle ore 16 su Canale 5. Con la conduttrice Silvia Toffanin apriranno infatti il alk show del sabato pomeriggio due artiste, due amiche nate dalla fucina di talenti di Amici di Maria De Filippi: Emma e Alessandra Amoroso parlano del loro legame e presentano Pezzo di cuore, il loro primo singolo cantato insieme.

Dopo la visita a Striscia la Notizia, sarà poi Elisa Isoardi, per la prima volta a Verissimo, ad aprirsi in un’intervista con Silvia Toffanin in cui racconta la sua esperienza nel 2018 alla conduzione de La prova del cuoco coincisa con la fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini: «Non ero in forma, è stato un periodo difficile perché con Matteo c’eravamo lasciati. Ho provato tante volte in questo lavoro a indossare una maschera ma non ce la faccio. Da un lato è bello perché il pubblico ti vede trasparente, dall’altro è disastroso perché qualsiasi cosa tu abbia si vede».

Quindi spazio all’intenso racconto di vita dell’attrice e regista Asia Argento: l’attrice e regista presenta a Verissimo la sua autobiografia dal titolo Anatomia di un cuore selvaggio, che racconta nuovi, durissimi capitoli della sua vita come le violenze subite dalla madre: «Ho iniziato a scrivere questo libro prima di perdere mia madre. Rivelare questo segreto delle violenze ricevute da parte sua spero possa servire agli altri per capire perché in alcuni momenti della mia vita ho reagito in modo aggressivo. Non so perché mia madre mi abbia fatto quelle cose quando ero piccola. Era giovane, con tre figlie, aveva una relazione travagliata con mio padre e si è sfogata su di me. Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte, tanto ce l’avrei fatta».

E ancora, ospiti del talk show: Barbara De Rossi e Cristina Chiabotto, in attesa del suo primo bebè, coronamento dell’amore con l’imprenditore Marco Roscio sposato nel 2018, che annuncia: «Aspetto una bambina. Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto - aggiunge - un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo».