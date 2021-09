Sarà composta da sei episodi e verrà girata in Francia Karl Lagerfeld Redazione Sorrisi







Arriverà su Disney+ una serie dedicata alla vita del geniale stilista Karl Lagerfeld, scomparso due anni fa. Sarà composta da sei episodi e verrà girata in Francia. Si partirà dal 1972 per ripercorrere le tappe che lo portarono a diventare uno dei nomi più importanti della moda mondiale. La vedremo non prima del prossimo anno.